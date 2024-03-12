Общество 12 марта 2024, 22:07 Участник белгородской теробороны погиб при атаке ВСУ Гладков заявил о гибели участника белгородской теробороны в бою с боевиками ВСУ РИА «Новости»

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Украинские формирования атаковали приграничье Белгородской области, во время боя погиб участник территориальной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем все, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах», — подчеркнул Гладков.

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По словам главы региона, на территории области украинских боевиков нет. Российские военные, пограничные службы и бойцы терробороны отразили нападение. Он добавил, что десять мирных жителей были ранены, шесть из них госпитализировали.

Ранее башкирский депутат Фарит Гумеров сообщил об атаке ВСУ по гуманитарному конвою из республики под Донецком. По его словам, никто не пострадал, груз довезли до места, осколками дрона повредило только переднюю часть кузова фуры.