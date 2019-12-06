Участковый и психолог не дадут семье развалиться. В «Сорок сороков» предложили свой способ борьбы с домашним насилием

Премьер-министр Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции затронул тему домашнего насилия и законопроекта по его профилактике. По словам премьера, у него «пока нет окончательной позиции» по этому документу, «но то, что проблема есть, — совершенно очевидно». Телеканал «360» поговорил о законодательной инициативе с одним из ее ярых противников — координатором православного движения «Сорок сороков» Андреем Кормухиным.

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Медведев, говоря о законопроекте, выложенном для обсуждения на сайте Совета Федерации, отметил, что существует риск манипуляций. По его словам, речь идет о системе предостережений для тех, кто поднял руку на супругу, а также других правилах, которые планируется заимствовать из-за рубежа.

«Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики этого законопроекта», — сказал глава правительства.

Сооснователь и координатор движения «Сорок сороков» в разговоре с «360» сообщил о своих претензиях.

По его словам, «возможность манипулирования исходит их текста закона», который «имеет сплошную недосказанность по многим критериям». В частности, в нем не определены понятия «психическое насилие» и «имущественный вред», и неизвестно, как они будут трактоваться на практике.

Мы говорим о возможности вторжения в любую семью. Трактовка понятия «психическое насилие» настолько широка, что под нее можно подвести любое воспитание ребенка. Если вы заставляете его рано ложиться спать, делать уроки, не даете есть шоколадные конфеты… Андрей Кормухин координатор движения «Сорок сороков»

«То, что касается физического насилия, я думаю, что здесь вопросов нет. Здесь государство имеет огромный опыт применения различных уголовных и административных статей. Но все, что касается психического насилия и имущественного вреда, здесь даже государство вряд ли сможет с такой задачей справиться», — считает Кормухин.

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Активист уверен, что обсуждаемый закон направлен не на сохранение семьи, а является инструкцией, «как семья может цивилизованно разойтись».

«То есть человек только женился, а ему уже говорят: „Слушай, если вдруг ты захочешь развестись, мы рядом, мы за вами следим, и вот тебе инструкция, как это лучше сделать“», — пояснил он.

По мнению собеседника телеканала, из-за опасений применения этого закона люди будут стремиться не вступать в брак.

Говоря об альтернативах законопроекту, координатор движения «Сорок сороков» заявил, что трагедии происходят «в очень маленьком проценте» от общего числа семей, и «вторгаться» в каждую не нужно.

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Он предложил не выделять домашнее насилие в отдельную статью, а бороться с насилием во всем обществе.

Учитывая, что, по его словам, большая часть преступлений на бытовой почве совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, собеседник «360» предложил начать борьбу с алкоголизмом и наркоманией.

Также он призвал реформировать систему участковых, подняв им зарплату и отсеивая недостаточно квалифицированных кандидатов.