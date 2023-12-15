Общество 15 декабря 2023, 11:12 Участковые спасли пожилого москвича, которому стало плохо в запертой квартире Участковые забрались в квартиру через балкон, чтобы спасти пожилого москвича Фото: Telegram-канал «Ирина Волк»

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В Москве участковые Виталий Голевко и Владимир Якушов проявили профессионализм и отвагу, оказав помощь пожилому мужчине, который почувствовал себя плохо в запертой квартире. Им пришлось залезть в помещение через балкон второго этажа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале генерал-майора МВД Ирины Волк.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов. Им сообщили, что житель одного из домов по Олонецкому проезду затопил квартиру снизу. Попытки связаться с пенсионером через закрытую дверь не увенчались успехом, а ключ остался в замке с внутренней стороны.

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Тогда старший лейтенант полиции Владимир Якушев принял решение проникнуть в квартиру, воспользовавшись балконом соседей.

Внутри квартиры он обнаружил хозяина, который нуждался в помощи. Он лежал на полу, неспособный двигаться. Говорил он также с трудом.

Полицейские оказали ему первую помощь до приезда скорой, а затем передали его врачам.