Участки для голосования в Москве появятся и в некоторых магазинах

Отдать свой голос по поправкам в Конституцию можно не только на привычных избирательных участках. В этот раз для удобства жителей пункты для голосования появятся и в некоторых торговых точках Москвы.

«Дополнительно были образованы участки в местах массового пребывания людей для тех, кто будет находиться Москве в дни голосования», — заявил РИА «Новости" заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Таких участков всего в пять. Они будут располагаться в центральном детском магазине на Лубянке, в бизнес-центре «Москва-Сити», в том числе и ТЦ «Афимолл-Сити», а также в Гостином дворе.

Все санитарные нормы на дополнительных пунктах будут соблюдаться так же, как и на основных площадках для голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране власти решили перенести мероприятие на период с 25 июня по 1 июля.