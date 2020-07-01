Участки для голосования по Конституции закрылись на Чукотке

Голосование по поправкам к Конституции России завершилось в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил представитель регионального избиркома во время прямого телемоста с ЦИК.

Там отметили, что голосование в регионе прошло в штатном режиме без провокаций и фейков на избирательных участках. Длительный процесс голосования позволил избежать массового скопления граждан. При этом в восьми сельских поселениях явка была 100%.

В голосовании приняли участие работники золотодобывающих предприятий. Это закрытые производства, куда не пускают посторонних. Однако они смогли высказать свое мнение по изменениям в основной закон страны.

Общая явка по региону составила 74,12%. При этом она могла быть выше, но из-за погодных условий не получилось использовать вертолеты, чтобы добраться до удаленных участков региона.

Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня. Сегодня последний день, когда работают УИКи и выездные комиссии. Полностью голосование закончится в 20:00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов за все дни голосования, включая электронное, которое завершилось в минувший вторник.

На всех участках для голосования соблюдаются нормы для безопасности граждан. У каждого участника голосования при входе измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Регистрация проходит с соблюдением социальной дистанции.