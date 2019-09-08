Избирательные участки открылись в Москве и Подмосковье

Свою работу также начали и участки в Московской области.

Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.

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Также в столице начнут работу 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выберут высших должностных лиц и депутатов Государственной думы.

В 06:00 открылись участки, на которых сотрудники Росгвардии смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы. Таких в городе семь: № 400, № 505,№ 853, № 1001,№ 2114, № 2720 и №2964.

Регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов получили отказ в регистрации. Из них было 18 кандидатов от политических партий и 39 самовыдвиженцев.

8 сентября — единый день голосования в России. В 85 регионах пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня.

В стране до конца дня выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах выберут губернаторов, в 22 административных центрах — городские думы, а в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.