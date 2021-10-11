Названы способы уничтожения пней на участках дачников

Пень спиленного дерева занимает на дачном участке много полезного места и мешает хозяевам разрыхлять землю для новых грядок. Проще всего его выкорчевать. Но этот способ доступен только физически сильным людям, у которых много свободного времени.

Издание «БелНовости» предложило дачникам воспользоваться специальной техникой. Можно использоваться измельчители пней, корчеватели и пнедробилки. Эту спецтехнику можно взять в аренду.

Существует также методика химического воздействия на остатки срубленных деревьев. Правда, на это потребуется время. Следует высверливать во пне небольшое отверстие и засыпать внутрь натриевую, аммиачную или калийную селитру. Эти вещества продаются в магазинах для дачников.

После этого пень надо обильно полить водой и накрыть пленкой. Через год внутрь ранее высверленного отверстия надо положить смоченную бензином тряпочку и ее поджечь. Пропитавшаяся за год селитрой древесина прогорит быстро и полностью.

Но подобные манипуляции нельзя проводить на торфяных почвах. Может вспыхнуть пожар.

Эксперты дали дачникам несколько советов, как подготовить сад и огород к зимним холодам.