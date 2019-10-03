Участившиеся утечки личных данных объяснили их ценностью

Мошенники все чаще стали похищать персональные данные людей и делать это большими объемами. Член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц объяснил «360», почему злоумышленники активизировались.

В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудник Подробнее

По его словам, любая информационная система имеет бреши в системе безопасности. Утечек данных становится все больше и, к сожалению, в дальнейшем их число будет только расти.

«Особой популярностью сейчас на черном рынке пользуются персональные данные. Они стали предметом такого фокуса злоумышленников в мире и это касается не только России или банковской сферы, но и других систем», — сказал Лифшиц.

Он отметил, что личная информация стала очень востребованным товаром в мире. За такими данными идет охота, поэтому случается все больше всевозможных утечек. При этом мошенники вредят не только гражданам, но и компаниям. Например, по законам ЕС на организации могут наложить штраф до 4% от оборота компании, если информация иностранного гражданина попала в руки хакеров.

«За свои данные стоит переживать всегда, независимо от того, клиентом какого банка вы являетесь и в каких системах зарегистрированы. Нужно понимать каждому гражданину страны, что за его персональными данными постоянно идет охота, и как можно меньше подписывать документов, позволяющих обрабатывать ваши персональные данные», — посоветовал эксперт.

Как стало известно, злоумышленники украли персональные данные около 60 миллионов клиентов Сбербанка. В банке допустили, что информацию мог похитить один из сотрудников.