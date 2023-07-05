Общество 05 июля 2023, 07:27 Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран — Трутнев Трутнев сообщил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ РИА «Новости»

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Представители иностранных государств примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, передал ТАСС.

«Уже целый ряд стран, я бы даже сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ», — сказал Трутнев.

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По его словам, работа по подтверждению приезда делегаций уже ведется.

Зампредседателя правительства России не уточнил, лидеры каких именно стран посетят Владивосток для участия в форуме. Он отметил, что власти сами примут решения, в свою очередь МИД ведет переговоры, чтобы лидеры стран посетили форум.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10–13 сентября. Его лозунг: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

В июне участники Петербургского международного экономического форума обсудили, почему рыночная экономика перестала быть основным механизмом глобального регулирования движения капитала.