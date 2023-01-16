16 января 2023, 10:53
Участие в СВО мобилизованных и контрактников засчитают в страховой стаж в двойном размере
Правительство РФ освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Участие мобилизованных, контрактников и добровольцев в спецоперации будет засчитываться в их страховой стаж в двойном размере. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина
Кроме того, правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности. Теперь им не нужно предоставлять ее во время несения военной службы.
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Данные о субъектах предпринимательства, где в рамках частичной мобилизации призвали единственного учредителя и одновременно руководителя, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.
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В пресс-службе правительства отметили, что это решение стало еще одним шагом в комплексе дополнительных мер поддержки мобилизованных россиян. Ранее для них утвердили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также увеличили сроки подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Частичная мобилизация в РФ
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