Общество 16 января 2023, 10:53 Участие в СВО мобилизованных и контрактников засчитают в страховой стаж в двойном размере Правительство РФ освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности РИА «Новости»

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Участие мобилизованных, контрактников и добровольцев в спецоперации будет засчитываться в их страховой стаж в двойном размере. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина

Кроме того, правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности. Теперь им не нужно предоставлять ее во время несения военной службы.

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Данные о субъектах предпринимательства, где в рамках частичной мобилизации призвали единственного учредителя и одновременно руководителя, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.

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В пресс-службе правительства отметили, что это решение стало еще одним шагом в комплексе дополнительных мер поддержки мобилизованных россиян. Ранее для них утвердили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также увеличили сроки подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.