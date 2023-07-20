20 июля 2023, 13:10
Участие Путина в саммите БРИКС в формате видеосвязи будет полноценным
Песков: Путин на саммите БРИКС обменяется мнениями с коллегами по видеосвязи
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС сможет обменяться мнениями с коллегами по видеосвязи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет именно о полноценном участии лидера России в мероприятии, сообщил ТАСС.
«Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и — при необходимости — участие в обмене мнениями», — подчеркнул представитель Кремля.
Реклама
Накануне Песков подтвердил, что делегацию России на саммите БРИКС будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мероприятие пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Участники обсудят в том числе и вопрос расширения По данным главы МИД РФ, интерес к участию в межгосударственном объединении БРИКС проявляют 12 стран. Обращения поступают уже в официальном порядке, подчеркнул он.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
БРИКС
Реклама
Реклама