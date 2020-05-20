Учащимся матерям будут платить стипендию в Москве. Но при условии

Мэр Москвы утвердил новую выплату для женщин с маленькими детьми. Это касается не всех представительниц прекрасного пола, а лишь тех, кто проходит бесплатное переобучение.

Сергей Собянин утвердил стипендию для женщин, имеющих маленьких детей и проходящих бесплатное переобучение. Сумма выплаты составила 12 130 рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президиум правительства Москвы. Деньги выплатят из Федерального бюджета.

Речь идет о действующей с 2013 года программе обучения женщин во время отпуска по уходу за ребенком. За все время действия программы ею воспользовались примерно 10 тысяч женщин.

Также с 10 марта 2020 года неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до семи лет, могут пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по программе.

При этом подмосковные семьи могу получить еще одну выплату. В связи со сложной эпидемической обстановкой люди могут получить деньги за каждого ребенка.

Такую же сумму (12 130 рублей) получат люди в качестве пособия по безработице. В то же время безработным жителям Подмосковья полагается компенсация в размере 15 тысяч рублей. И оформить выплату очень просто.