Учащимся на дистанционке детям предложили снизить плату за интернет

Тем семьям, чьи дети из-за коронавируса учатся дома, можно сделать скидку до 50% на оплату интернета. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Копия документа оказалась в распоряжении RT. Сухарев напомнил, что не все школьники и студенты в России вернулись в свои учебные заведения 1 сентября. В некоторых регионах из-за увеличения числа случаев заражения COVID-19 детей решили перевести на дистанционное обучение.

При этом семьи этих людей должны оплачивать интернет. Иными словами они взяли на себя часть расходов по организации удаленного обучения.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети интернет семьям, чьи дети вынуждены проходить дистанционное обучение в общеобразовательных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях», — заявил депутат.

По его словам, скидка не должна составлять более 500 рублей в месяц.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев предложил сделать ежегодную диспансеризацию в школах обязательной. Пока пройти комплексный осмотр врачей разрешается добровольно.