Учащиеся казанских школ вернулись к учебе после трагедии

Через два дня после стрельбы в школе Казани ученики вернулись к занятиям.

По сообщению издания «Новые известия», в среду уроки в школах отменили из-за объявленного траура, а вчера из-за мусульманского праздника Ураза-байрам.

Ранее в мэрия Казани сообщили, что учащиеся гимназии № 175 вернутся к урокам не в пятницу, а в понедельник, чтобы было время подготовиться.

Ученики девятых и одиннадцатых классов будут заниматься очно в школе №174. Для остальных классов уроки проведут в дистанционном формате.