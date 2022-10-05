Учащиеся и их родители составили портрет идеального учителя | 360°

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Учащиеся и их родители составили портрет идеального учителя

«ФедералПресс»: в представлении детей учитель должен быть «красивый и аккуратный»

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В День учителя, который отмечается 5 октября, издание «ФедералПресс» составило портрет идеального педагога на основе мнений учеников и их родителей.

Ученики считают, что идеальный учитель должен быть «красивый и аккуратный», в то время как родители обращают внимание на дресс-код. По их мнению, учитель должен носить строгий костюм или платье, а также аккуратную прическу. Об этом свидетельствуют данные, полученные во время опроса в одной из подмосковных школ.

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Учащиеся также отметили, что им важно в учителе такое качество, как умение предотвращать конфликтные ситуации. Кроме того, идеальный учитель — это терпеливый и справедливый человек, знающий свой предмет. Школьники также считают, что у педагога должно быть хорошее чувство юмора.

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Родители учеников, в свою очередь, добавили, что учитель должен быть неравнодушным человеком, то есть поддерживать детей в сложных ситуациях и помогать им в освоении предмета.

По словам самого автора исследования, педагога МАОУ «Гимназия № 2» в Щелково Гоара Саркисяна, идеальный учитель — это не шаблонная модель. Это тот человек, который имеет харизму, творческую энергию и может воспитать таких же интересных и неравнодушных людей.

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