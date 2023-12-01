Общество 01 декабря 2023, 12:35 Убытки «Почты России» оценили 24,5 миллиарда рублей «Ведомости»: предварительно убытки «Почты России» превысили 24 млрд рублей Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Предварительные убытки «Почты России» оценили в 24,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.

Финансовые потери «Почты России» связали с внутренними причинами «убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений». По данным аудиторов, неправильная организация розничного бизнеса, а также невыполненный план продаж привели к тому, что организация не смогла получить прибыль в 10,2 миллиарда рублей.

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Еще одной причиной убытков назвали увеличение фонда оплаты труда аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186%. Это привело к потере еще 13 миллиардов рублей. Кроме того, «Почта России» построила 10 логистических центров. Их возведение обошлось организации в 21,9 миллиарда рублей.

Также среди прочих причин убытков аудиты назвали некорректную работу IT-системы, нерентабельные закупки и проекты, которые оказались неприбыльными. Речь идет в том числе об открытии постаматов.

В октябре представители «Почты России» сообщили о необходимости «докапитализации». Речь идет о выделении дополнительных 20-30 миллиардов рублей для снижения долгов и увеличения окладов специалистов.