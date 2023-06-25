25 июня 2023, 10:38
Убытки от военной техники ЧВК «Вагнер» оценили в Ростове-на-Дону
Техника «Вагнера» повредила свыше 10 тыс. «квадратов» дорожного полотна в Ростове-на-Дону
Техника бойцов частной военной компании «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По его словам, больше всего пострадал Буденовский проспект.
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«Специалисты обследовали дороги, по которым пролегал путь военной техники. Всего пострадали свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна», — написал глава администрации.
Логвиненко отметил, что рабочие бригады приступят к устранению повреждений уже в воскресенье. Весь объем необходимых работ они выполнят за два дня.
Бойцы «Вагнера» вывели военную технику с Ростова-на-Дону ночью в воскресенье. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщал, что подразделения направились в свои полевые лагеря.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ситуацию с «Вагнером» удалось урегулировать без потерь.
Дороги
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