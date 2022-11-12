Общество 12 ноября 2022, 23:12 Убытки иностранных автоконцернов оценили после ухода из России Эксперт Беспалов: крупные автоконцерны потеряли 4,5 миллиарда евро после ухода из России Публичное достояние

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Иностранные автоконцерны за последние девять месяцев потеряли около 4,5 миллиарда евро. Такие убытки связаны с решением покинуть российский рынок. Такими данными с газетой «Известия» поделился эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

Он отметил, что многомиллиардные убытки пришлось понести из-за нереализованных инвестиций и практически бесплатной передачи активов в России.

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«В предыдущие годы большая часть автопроизводителей вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров на территории России. После ухода эти инвестиции списывают в убыток», — объяснил Беспалов.

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Согласно финансовому отчету Nissan, компания на фоне продажи бизнеса в России потеряла 165 миллионов евро, а выручка за второй квартал текущего года упала на 68% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Европейское подразделение Toyota оценило убытки в 526 миллиона евро, Renault — в 2,3 миллиарда евро, Мercedes-Benz — в 1,4 миллиарда евро.

Однако большинство автопроизводителей не исключили возможность вернуться в Россию. Соглашения о выходе из совместных предприятий и передаче активов своим партнерам заключили Renault, Nissan, Ford и Mazda.