Убыль населения в России сильно ускорилась за 2020 год

Темпы естественной убыли населения в 2020 году значительно ускорились в ряде российских регионов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил РБК.

В Татарстане в прошлом году естественная убыль населения ускорилась в 72 раза. В 2020 году в республике она составила 12,9 тысячи человек, хотя еще в 2019 году — лишь 180 человек. В остальных регионах Поволжья коэффициент в среднем не превышал 2,5.

«Лидером» по абсолютному снижению численности населения оказалась Москва. Если в 2019 году население в столице выросло на 16,2 тысячи человек, то уже в 2020-м оно сократилось на 24,6 тысячи.

По России естественная убыль населения в среднем выросла в 2,2 раза — с 317,2 тысячи человек в 2019-м до 702 тысяч в 2020-м.

В Астраханской области убыль населения ускорилась в шесть раз, на Камчатке — в 5,2 раза, в Забайкалье — в 3,3 раза, в Томской области — в три раза.

В некоторых регионах, несмотря на сильную убыль, все же сохранился прирост. Например, в Тюменской области в 2020 году прирост составил 59 человек, а в Карачаево-Черкесии — 101 человек.

Росстат ранее также зафиксировал в стране рост смертности от алкоголя.