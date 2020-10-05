Из платежек ЖКУ могут убрать рекламу

Россиян могут избавить от навязчивой рекламы, которая распространяется вместе с платежками ЖКУ. В Минстрой обратились с предложением запретить это делать управляющим компаниям под угрозой штрафов.

С такой инициативой обратился в ведомство депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщила газета «Известия». Предложение депутата поддерживают в Общественной палате России, «Деловой России» и Институте развития правового общества.

В 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ и на их оборотной стороне, говорится в материале. Исключение — только социальная и справочная информация.

Однако УК и расчетные центры все-таки смогли найти лазейку: рекламные листовки стали вкладывать в конверты с платежкой.

Таким образом россияне получают множество бумаг, среди которых оказываются предложения по замене счетчиков, радиаторов и окон. Люди пожилого возраста порой воспринимают информацию от УК как руководство к действию.

При этом, как отмечают эксперты, с другой стороны, реклама позволяет УК снижать расходы на бумажные документы.

У жителей Подмосковья теперь появилась возможность получить услугу по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде. Это стало доступным в рамках проекта «Умная платежка».