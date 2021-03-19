Уборщицам больниц предложили назначить ковидные выплаты

Во время пандемии уборщицы работали в медучреждениях, где лечили пациентов с ковидом. При этом сотрудницам не предоставляли ковидные выплаты. Профсоюз «Действие» решил добиться назначения надбавок для уборщиц.

Профсоюз медработников обратился Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Он попросил разобраться с трудовыми обязанностями уборщиц, работающих в медучреждениях.

«Мы начинаем кампанию по восстановлению уборщиц в правах младшего медицинского персонала со всем объемом социальных гарантий и компенсаций, полагающихся этой категории работников», — привела газета «Известия» слова руководителя профсоюза Андрея Коновала.

В организации пояснили, что за прошедшие годы на должность уборщиц перевели многих санитарок. При этом работницы продолжают выполнять свои прежние обязанности. Во время пандемии уборщицам пришлось контактировать с пациентами, зараженными коронавирусом. Но им оказывают в ковидных надбавках, так как выплаты предназначаются только медработникам.

В РТК подтвердили, что уже получили обращение профсоюза. Пока дату обсуждения вопроса еще не назначили.