Уборщица случайно стала главой поселения под Костромой

Мария Удгодская раньше работала уборщицей. А теперь совершила недюжинный карьерный скачок — и стала главой поселения в Костромской области.

Женщина рассказала изданию «Подъем», что все получилось случайно. Бывший глава Николай Локтев попросил ее побыть «подставным лицом», чтобы точно выиграть выборы. Но голосующие решили иначе. Удгодская призналась, что ничего не делала, но местные жители предпочли ее кандидатуру. В итоге уборщица набрала 84 голоса против 46, которые получил Локтев.

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает», — призналась женщина.

Кроме того, оказалось, что выбранная народом глава не знает ни сколько деревень в поселении, ни число жителей. Она призналась, что внутренне не готова становиться политиком, а кроме того, с документами никогда «не имела делов».