Грузовик корма за пять минут. Как продвигается уборочная кампания в Подмосковье

В Московской области в самом разгаре уборочная кампания. Городской округ Серебряные Пруды не стал исключением. Сельхозпредприятие «Ферма роста» уже может похвастаться достижениями.

Так, на уборку вышел «Ягуар-850». Это новый для «Фермы роста» комбайн — он быстро двигается, бесшумный, сам определяет готовность кормовых культур. Но самое главное — измельчает заготовки так, как ни один другой комбайн. И это новое качество корма для молочных коров. За рулем такой машины можно собрать целый грузовик корма за считанные минуты! Протестировал комбайн губернатор Андрей Воробьев. Фермеры обучили главу региона всем нюансам уборки урожая.

«Техника очень высокого качества, и сами механизаторы, комбанеры, они знают свое ремесло, поэтому через пять минут обучают тебя всем нюансам. Конечно, требуется время, но сам факт, что такая техника сегодня работает на полях, она дает высокую эффективность сельского хозяйства», — отметил Воробьев.

Кроме того, фермеры Серебряных Прудов не стоят на месте. Например, они производят натуральные чипсы — без соли, приправ и химических добавок. Они угостили деликатесом губернатора и поделились планами на будущее.

«Мы популяризируем картофель и хотим отличаться от других регионов — наш картофель должен быть красивым. Поэтому мы делаем „панду“ (сорт картофеля — прим. ред.), делаем более детские вещи, чтобы люди покупали именно глазами», — рассказали они.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году погода устроила серьезные испытания подмосковным полям. Из-за дождей не выполнили план по уборке озимых культур. Но качество самого зерна неизменно высокое. А вот яровые культуры порадовали.

«Яровые культуры себя чувствуют более хорошо, сегодня мы компенсируем недобор в озимых культурах яровым севом, но в целом выйдем на валовые показатели по зерну чуть ниже прошлого года, ну или на уровне прошлого года», — добавил Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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Лучше всего дела обстоят с кормовыми культурами. Урожайность с гектара превышает показатели прошлого года примерно на 3-4%. Поэтому за кормовую составляющую молочного животноводства Подмосковья можно не переживать: коровы получат полный рацион в хорошем качестве.

Уборка озимых культур почти подошла к концу. Воробьев отметил, что абсолютное большинство полей региона засеяно. А впереди — новые победы.

«Мы заинтересованы, чтобы хозяйства прибыльными были, чтобы они развивались, и это ключевая задача. Без участия государства — нашего регионального, федерального бюджетов, — это крайне сложно. Поэтому программы сегодня работают, и, если оглядеться вокруг, мы видим: каждый клочок земли работает. Это очень важно», — подчеркнул губернатор.

«Ферма роста» — высокотехнологичное сельскохозяйственное предприятие замкнутого цикла. Оно включает в себя животноводческий комплекс по содержанию крупного рогатого скота, а также молокоперерабатывающий завод. Общая площадь предприятия составляет девять тысяч гектаров, в том числе 6,3 тысячи гектаров пашни. В «Ферме роста» работает свой комбикормовый завод, мощностью до 50 тонн в сутки. Кстати, предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, благодаря которому производится натуральное молоко, обработанное по технологии ESL (увеличенный срок хранения).

В этом году сельскохозяйственным предприятием будет введена в эксплуатацию линия по производству творога в мягкой упаковке с объемом инвестиций 200 миллионов рублей. Ввод линии позволит увеличить объем переработки сырого молока на 40 тонн в сутки.

Эффективное хозяйство

Всего в Серебряных Прудах работает пять сельхозорганизаций по животноводству: АИСФеР, «Московская селекционная станция», «Клемово», «Нива», «СПФ Агро». Они ориентированы на молочное скотоводство и свиноводство. В прошлом году производство скота на убой составило более 6,9 тысячи тонн. Удой на одну корову — порядка 7,8 тысячи килограммов. Валовое производство молока в 2018 году составило 26,7 тысячи тонн.

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На данный момент в Серебряных Прудах зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 16,2 тысячи гектаров — это пшеница, ячмень, горох, люпин. Валовой сбор составил 46,3 тысячи тонн. Убраны и масличные культуры с площади 203 гектара — 192 тонны рапса, 148 тонн горчицы.

Картофель собрали с территории площадью восемь гектаров, сбор составил 160 тонн. И это только 8% от всего объема. К уборке овощей пока не приступили.

Что касается заготовки кормов, уже скошено 5,8 тысячи гектаров трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос. Заготовлено 35,5 тысячи тонн грубых кормов. Это сено, сенаж, солома. В среднем в Серебряных Прудах на одну голову крупного скота заготовлено 23,6 центнера кормовых единиц.