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    09 декабря 2021, 17:59

    Уборку снега с крыш в Санкт-Петербурге сняли с коптера

    Полина Гребенщикова

    Piter.TV с помощью коптера показал, как чистят крыши от снега в Санкт-Петербурге.

    Ранее жители Северной столицы пожаловались на плохую уборку снега. По данным Piter.TV, в районе станций станций метро «Звенигородская», «Василеостровская» и «Петроградская» только одна крыша была полностью почищена от снега. На многих крышах виднелись следы уборки суточной давности.

    В остальном во всех трех районах наблюдается большое количество неубранного снега и наледи.