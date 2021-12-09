Уборку снега с крыш в Санкт-Петербурге сняли с коптера

Piter.TV с помощью коптера показал, как чистят крыши от снега в Санкт-Петербурге.

Ранее жители Северной столицы пожаловались на плохую уборку снега. По данным Piter.TV, в районе станций станций метро «Звенигородская», «Василеостровская» и «Петроградская» только одна крыша была полностью почищена от снега. На многих крышах виднелись следы уборки суточной давности.

В остальном во всех трех районах наблюдается большое количество неубранного снега и наледи.