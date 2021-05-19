«Убью, как Ильназ». Школу в Казани экстренно эвакуировали из-за угроз шестиклассника

Гимназию № 40 в Казани экстренно эвакуировали из-за слов ученика шестого класса. Он заявил, «что хочет убить одноклассника так же, как Ильназ». Мальчик стоит на учете в психоневрологическом диспансере и уже не первый раз создает проблемы в школе.

Об этом сообщил Life со ссылкой на источник. Издание уточнило, что директор принял решение экстренно эвакуировать школу после того, как узнал о заявлении шестиклассника. На место оперативно прибыли кинологи, сотрудники Росгвардии и МЧС. Вместе с ними приехали психологи, которые забрали мальчика. Всех остальных учеников вывели на улицу из здания.

По данным источника издания, 12-летнего школьника характеризуют как очень вспыльчивого. Он не раз приносил на уроки электрошокер или электронный испаритель. Конфликт с одноклассником произошел 19 мая во время занятий. Тогда же школьник и пригрозил обидчику убийством.

По данным источника, после угрозы школьник попытался сбежать домой, но его остановил охранник. Полицейские уже изъяли его телефон, теперь дома проведут обыски, чтобы найти возможное оружие.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. В гимназию № 175 пришел бывший ученик Ильназ Галявиев с оружием и начал расстреливать учеников и педагогов. В результате погибли девять человек — семь школьников и два учителя. Самого стрелка задержали и арестовали на два месяца.