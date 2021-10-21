Убившего медведя боксера заподозрили в браконьерстве

Боксер Илья Медведев, который убил ножом медведя, напавшего на него и еще нескольких человек в Тюменской области, мог заниматься браконьерством. Об этом написало издание TyumenTimes.

Сотрудники охотинспекции нашли рядом с телом погибшего застреленную медведицу. А в 30 метрах находилась берлога, рядом с которой обнаружили гильзы и кровавые следы.

В лодке рыбаков нашли гладкоствольное ружье, которое не было зарегистрировано.

Тренер боксера Дмитрий Косенко ранее признался, что не видит в поступке Медведева ничего геройского. Он заявил, что на его месте любой бы попытался спасти свою жизнь.

Нападение произошло 20 октября в Уватском районе, когда Медведев и еще два человека возвращались с рыбалки на реке Иртыш. Животное сначала атаковало 48-летнего мужчину, который тут же скончался. А потом медведь напал на 23-летнего боксера. Но он смог убить его, зарезав ножом. СМИ писали, что спортсмен находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его ввели в искусственную кому. Третий рыбак не пострадал. Он вызвал скорую и перевез боксера на лодке в село Алымка.