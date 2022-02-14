Российским регионам могут позволить самим решать, что делать с бездомными собаками. Такие поправки подготовлены в закон об ответственном обращении с животными. С ними ознакомились «Известия».

В Госдуме изданию рассказали, что предложение было получено рабочей группой и будет рассмотрено 14 февраля. В законе № 498 хотят прописать, что регионы сами должны определять, как решать проблему. По словам источника в правительстве, де-факто документ означает разрешение на умерщвление животных, хотя в тексте поправок такой формулировки нет.

Эксперты подтвердили аналогичное понимание новой нормы. Они заявили о необходимости проведения проверки на местах и рассказали, что в настоящее время на работу с бродячими животными, строительство приютов, выделяется большое количество денег. К сожалению, далеко не все они идут по назначению.

В настоящее время отлов бездомных собак регулируется прежде всего законом «Об ответственном обращении с животными». Его рассматривали с 2010 года и приняли только в 2018-м. До этого подрядчики по договору с муниципалитетами могли отстреливать бездомных животных или уничтожать их иными способами. Сейчас в России применяют метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск.