Педофил предложил двум подросткам показать половые органы в обмен на 1,5 тысячи рублей. При этом он «не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности», не применял физическую силу, не удерживал детей и не угрожал им.

Юноши отказались, после чего вышли из квартиры. На улице они столкнулись с пьяным Владимиром Санкиным и рассказали ему про этот случай. Тогда мужчина пошел к педофилу, избил его руками и ногами, ударил штакетником по голове и другим частям тела. Также он больше четырех часов удерживал свою жертву на улице в мороз в «лежачем положении» без верхней одежды и обуви.

Санкин отобрал у мужчины 1,5 тысячи рублей, выяснили следователи. Треть суммы мужчина отдал подросткам, остальное оставил себе.

Погибший 54-летний уфимец был ранее судим за «преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». А Владимир Санкин — 33-летний местный автомеханик. В январе 2020 года он по просьбе одного мальчика поднялся в квартиру, куда педофил заманил другого ребенка.

Калининский районный суд Уфы вынес приговор убийце педофила. Обвиняемый проведет восемь лет в колонии строгого режима.