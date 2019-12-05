«В международный розыск Хангошвили был объявлен в 2016 году Грузией», — сообщил он.

Источник отметил, что Торнике Кавтарашвили, известный также под именем Зелимхан Хангошвили, служил связным между лидерами незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа. Кроме того, по данным издания, он состоял в тесном контакте с некоторыми иностранными наемниками.

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Источник рассказал, что Хангошвили был главой бандгруппы, «созданной для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003–2004 годах». Этот пост он занял по указанию Шамиля Басаева.

Кроме того, в августе 2003 года Торнике Кавтарашвили принимал участие в нескольких нападениях на колонны федеральных сил. Это произошло на автодороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии, в результате атак погибли 15 военных.

Источник также рассказал про еще одну операцию, которую Торнике Кавтарашвили выполнял под руководством Басаева 21–22 июня 2004 года. Речь идет о нападении «на представителей органов власти и управления Ингушетии, в ходе которых результате пострадали 104 человека, еще 98 — погибли. 67 жертв являлись сотрудниками правоохранительных органов.

За это республиканская прокуратура завела на него уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой». Его расследованием занимается СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Издание также написало, что Зелимхан Хангошвили лично расстрелял прапорщика Управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева. Источник рассказал, что о его преступлениях Россия проинформировала правоохранителей Грузии, Украины, США и ФРГ.