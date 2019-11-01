Убитый кузбасский экс-мэр был почетным гражданином Киселевска
Городской округ в Кемеровской области Лаврентьев возглавлял с 2003 по 2018 годы. До этого руководил Киселевским ПТУ. Получил высшее образование.
На своей должности чиновник занимался благоустройством и развитием транспортной инфраструктуры города, жилищно-коммунального хозяйства. Многое сделал для развития торговли, предпринимательства, спорта и туризма, системы образования.
Киселевск под руководством Сергея Лаврентьева в числе первых городов Кузбасса до конца 2009 года переселил в новое жилье ветеранов Великой Отечественной войны, которые встали в очередь до марта 2005-го. Три года, начиная с 2010-го, город лидировал в рейтинге по показателям эффективности работы.
Лаврентьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Трудовая слава» I, II, III степеней и другими наградами.
Звание Почетный гражданин Киселевска Сергею Лаврентьеву присудили в 2012 году. Об этом попросили горожане, говорится на сайте администрации Киселевского городского округа.
31 октября бывшего мэра застрелили в собственном доме. Ему было 59 лет.