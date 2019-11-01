  • Убитый кузбасский экс-мэр был почетным гражданином Киселевска

    01 ноября 2019, 09:00

    Александра Ломейко

    Бывший глава кузбасского Киселевска Сергей Лаврентьев, погибший от рук неизвестных 31 октября, многое сделал для своего города. По просьбе местных жителей он был удостоен звания Почетного гражданина Киселевска.
    Убитый кузбасский экс-мэр был почетным гражданином Киселевска

    Городской округ в Кемеровской области Лаврентьев возглавлял с 2003 по 2018 годы. До этого руководил Киселевским ПТУ. Получил высшее образование.

    На своей должности чиновник занимался благоустройством и развитием транспортной инфраструктуры города, жилищно-коммунального хозяйства. Многое сделал для развития торговли, предпринимательства, спорта и туризма, системы образования.

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    Киселевск под руководством Сергея Лаврентьева в числе первых городов Кузбасса до конца 2009 года переселил в новое жилье ветеранов Великой Отечественной войны, которые встали в очередь до марта 2005-го. Три года, начиная с 2010-го, город лидировал в рейтинге по показателям эффективности работы.

    Лаврентьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Трудовая слава» I, II, III степеней и другими наградами.

    Звание Почетный гражданин Киселевска Сергею Лаврентьеву присудили в 2012 году. Об этом попросили горожане, говорится на сайте администрации Киселевского городского округа.

    31 октября бывшего мэра застрелили в собственном доме. Ему было 59 лет.