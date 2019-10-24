Убитую в перестрелке под Ростовом семью похоронили в Чечне

«Есть традиция — хоронить на родине. Тела погибших из семьи Бациева сегодня привезли на похороны в село Самашки Ачхой-Мартановского района», — процитировало издание его слова.

Во время перестрелки под Ростовом погибли пятеро человек. Трое из них — члены семьи Бациевых. Арби, Исмаил и Идрис приходились друг другу братьями.

Исраилов отметил, что тела еще двух погибших — членов семьи Дакишвили — до сих пор находятся в морге. По его сведениям, никто из родственников их до сих пор не забрал.

Перестрелка между мужчинами двух фермерских семей произошла 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района. Причиной стал затяжной конфликт из-за участка земли, который семьи никак не могли поделить между собой. Последней каплей стало то, что Бациевы засеяли то самое поле, которое Дакишвили считали своим. В результате враждующие стороны договорились о «стрелке», на которую пришло от 9 до 14 мужчин. В результате перестрелки, зачинщиками которой, по некоторым данным, стала семья Дакишвили, погибли пятеро человек. Еще двое госпитализированы с серьезными ранениями.