Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

Прощание прошло рядом с Домом культуры. На площади собралось несколько сотен людей — родственники, односельчане, волонтеры, искавшие ребенка, а также воспитатели детского сада и просто неравнодушные местные жители.

У ворот дома, где жила девочка, складывают цветы и игрушки.

Суд арестовал отчима убитой в Крыму девочки Подробнее

Девочка погибла 12 ноября. По версии следствия, отчим расправился с ребенком из-за личной неприязни. Он спрятал тело в канаве. После этого мужчина вместе с родным двухлетним сыном попытался уехать в соседнюю страну. Однако пересечь границу не получилось, поэтому он вернулся домой и рассказал в полиции об исчезновении девочки.

Ребенка искали два дня, тело нашли 15 ноября.

В то время 23-летняя мать погибшей уехала в Китай на заработки, оставив обоих детей на мужа. Мужчина признал свою вину и показал место, где закопал тело. Местному жителю предъявлено обвинение, он арестован до 14 января 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». Обвиняемому в убийстве грозит до 20 лет лишения свободы.