Убитую под Самарой девочку похоронили

Под Самарой прошли похороны убитой 15-летней школьницы. Об этом сообщило РИА «Новости». В преступлении подозревают бывшего полицейского.

Труп 15-летней девочки нашли 29 июля в поселке Петра Дубрава Самарской области. На теле были признаки насильственной смерти. В убийстве заподозрили сотрудника полиции. На следующий день его уволили из органов и 31 июля отправили в следственный изолятор на два месяца по решению Самарского районного суда.

В СМИ появилось несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, экс-полицейский мог состоять с несовершеннолетней в интимных отношениях и испугался, что она все расскажет. Есть также версия, что он сбил девочку на машине, и чтобы скрыть этот факт, зарезал ее. В СК обе версии отвергли.

Сам подозреваемый рассказал, что действительно сбил школьницу, когда возвращался с рыбалки, и скрылся с места ДТП.