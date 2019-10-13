Убитую девочку из Саратова похоронили

На Сторожевском кладбище в Саратове похоронили Лизу Киселеву, убитую по дороге в школе. Проститься с девятилетней девочкой пришли сотни человек.

Как сообщил ТАСС, на похоронах Лизы тоже было больше 100 человек. До этого прощание с ней состоялось в храме апостолов Петра и Павла. Жители Саратова принесли так много цветов, что их везли отдельно, поскольку все не поместились в катафалк.

На кладбище дежурили медики, работали сотрудники полиции, которые следили за порядком и регулировали движение.

Сотни человек пришли проститься с Лизой Киселевой в Саратове Подробнее

Тело Лизы Киселевой нашли спустя почти двое суток после исчезновения девочки. Девятилетняя школьница из Саратова вышла из дома на занятия, но по дороге пропала. Ее нашли мертвой в гараже, расположенном по дороге между ее домом и школой.

Подозреваемый по этому делу — 35-летний местный житель Михаил Туватин. Он признался, что убил ребенка и оставил тело в гараже. Мужчину арестовали. Ранее Туватин был судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.