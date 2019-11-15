Убитую аспирантку Ещенко похоронят в родной станице на Кубани

Похороны убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко состоятся в субботу, 16 ноября. Ее предадут земле в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края — это малая родина девушки.

«В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, а завтра, в 11:00, отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой — прим. ред.) разговаривал, он говорит: „Дождемся приезда“. После отпевания будут похороны в нашей станице», — сказал РИА «Новости» председатель квартального комитета родной станицы Анастасии Евгений Тарасенко.

Профессор Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Подробнее

По версии следствия, Ещенко погибла 7 ноября — ее застрелил и расчленил бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. Ученого достали утром 9 ноября из реки Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками. Историк признался, что убил девушку из обреза, а потом пытался избавиться от ее тела.

Ранее соколов предложил помочь с похоронами аспирантки. Его адвокат Александр Почуев заявил, что деньгами ни откупиться, ни смягчить вину невозможно, однако обвиняемый хотел бы оказать материальную помощь близким убитой девушки.