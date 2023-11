Ubisoft Montreal заявил о продолжающейся разработке ремейка Prince of Persia

Игра Prince of Persia: The Sands of Time, выпущенная еще в 2003 году, была прохладно принята пользователями. В связи с этим никто не представлял, когда ждать ремейк. Однако в честь 20-летия проекта компания-разработчик Ubisoft Montreal поделилась сведениями о перезапуске, сообщил Eurogamer.