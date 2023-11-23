23 ноября 2023, 15:56
Ubisoft Montreal заявил о продолжающейся разработке ремейка Prince of Persia
Игра Prince of Persia: The Sands of Time, выпущенная еще в 2003 году, была прохладно принята пользователями. В связи с этим никто не представлял, когда ждать ремейк. Однако в честь 20-летия проекта компания-разработчик Ubisoft Montreal поделилась сведениями о перезапуске, сообщил Eurogamer.
«Разработка продолжается, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то большим в будущем», — заявили представители организации.
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В компании также отметили, что проект миновал важную внутреннюю веху. Однако пока не известно, о каком моменте идет речь, добавил RidLife.
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