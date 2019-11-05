Убийцы главы ингушского Центра «Э» покинули страну вскоре после преступления

По словам источника, киллеры оставили приобретенную за два дня машину марки Mazda во дворах, а сами быстро добрались до аэропорта Внуково. Оттуда они вылетели за границу спустя всего два часа после убийства братьев Эльджаркиевых. По словам источника в правоохранительных органах, автомобиль они приобрели у одного из сотрудников полиции за 250 тысяч рублей.

СК рассказал о прогрессе в расследовании убийства главы Центра «Э» в Москве Подробнее

Киллеры совершили двойное убийство вечером в субботу, 2 ноября, во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный нападавший застрелил двух мужчин. Один из них, Ибрагим Эльджаркиев, был начальником центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия. Второй убитый оказался его 31-летним братом. Нападавший выстрелил в них не менее 10 раз. Сразу после убийства киллер скрылся с места преступления на BMW.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Правоохранители предполагают, что это было заказное преступление.