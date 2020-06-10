Убийца гида-переводчика попросил судить его с присяжными
В суд передали материалы уголовного дела в отношении Дениса Сульдина, который обвиняется в убийстве и ограблении Елены Кудровой, работавшей гидом-переводчиком. Об этом сообщил портал «Петербургский дневник».
По данным Объединенной пресс-службы городских судов, обвиняемый «просит о рассмотрении дела с участием присяжных».
Известно, что он напал на женщину в августе прошлого года. Тело Кудровой нашли в ее же квартире. Преступник похитил у нее деньги, мобильный телефон, карты и ключи от машины.