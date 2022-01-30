Убийство всех членов царской семьи подтвердили следователи в фильме про Романовых

Следствие по делу о гибели членов царской семьи Романовых подтвердило, что их всех действительно расстреляли в одно время в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Картина вышла на Первом канале.

Авторы фильма — руководитель проекта Александр Звягинцев и режиссер-постановщик Александр Архипов — показали следственный эксперимент, который пошагово восстанавливает события в расстрельной комнате дома Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года.

Некоторые исследователи, по словам Молодцовой, сомневаются, что в такой маленькой комнате могли поместиться не только 11 человек, которых расстреливали, но и сама расстрельная команда.

«Но, по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий, мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица и каким образом были расставлены члены расстрельной команды. Двери были при этом в комнату раскрыты, и в дверном проеме они стояли в два, а может быть, даже в три ряда», — сказала Молодцова.

Таким образом, слухи о том, что кому-то из членов семьи или окружения последнего российского императора удалось спастись, оказались безосновательными.

«Полностью был установлен факт, что вся семья, то есть Николай II, Александра Федоровна, четыре их великих княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия — и цесаревич Алексей, а также Боткин, Демидова, Харитонов и Трупп были расстреляны в этом доме одномоментно, в один и тот же день», — подчеркнула следователь Молодцова.

В 1979 году под Екатеринбургом обнаружили место предполагаемого захоронения останков царской семьи. По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам — Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову.

Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери — великой княжны Марии обнаружили лишь в 2007 году.

В 1998 году останки захоронили в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако РПЦ тогда не признала результаты расследования, поскольку не получила ответов на ряд вопросов. А в 2000 году Николай II и члены его семьи были причислены к лику святых в чине страстотерпцев.

В сентябре 2015 года расследование обстоятельств убийства семьи Романовых возобновили. После эксгумации останков, захороненных в Санкт-Петербурге, провели ряд новых экспертиз. Исследования проводились в том числе за рубежом. После этого у следствия не осталось сомнений в том, что обнаруженные под Екатеринбургом останки принадлежат царской семье.

Новое расследование вели совместно с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз. Однако РПЦ выскажет последнее слово в вопросе подлинности «екатеринбургских останков» лишь после Архиерейского собора, который, предположительно, состоится в мае этого года.