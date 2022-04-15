Трех мужчин осудили за убийство в Удмуртии

В Удмуртии перед судом предстали трое местных жителей, которых обвинили в убийстве. Об этом сообщил Izhlife.

Убийство произошло в феврале 2020 года. 25-летняя девушка ушла из дома, и ее родственники написали заявление об ее пропаже. Тем временем она отправилась выпивать к знакомым, и их веселье длилось несколько дней.

Один из участников попойки увидел в Сети сообщение о пропаже девушки. Вместе с приятелями он находился под административным надзором и опасался, что из-за собутыльницы полицейские могут обратить на них внимание. В результате они решились на убийство. Мужчины увели девушку на окраину городу и задушили ее, после чего сожгли тело. Осужденные получили от 16 до 17 лет колонии строгого режима.