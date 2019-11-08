  • Убийство школьницы одноклассниками на Урале раскрыли по горячим следам

    08 ноября 2019, 14:34

    Алена Макаренко

    Убийство школьницы в Екатеринбурге раскрыто по горячим следам. Предварительно, девушка погибла во время драки двух пьяных компаний школьников в микрорайоне Уралмаш. Об этом рассказал помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков, сообщило агентство Ura.ru.

    Правоохранители быстро раскрыли преступление благодаря бдительным местным жителям, которые передали в органы данные о подозреваемых. В итоге сотрудники уголовного розыска ОП № 15 задержали возможного преступника, который в тот момент сидел на парах в колледже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    По версии следствия, подростки дрались трое на трое. В обеих компаниях были молодые люди и девушки. Одна из школьниц получила ножевое ранение в грудь, но ей хватило сил добраться до дома. Сначала она не показывала рану родителям, но ночью почувствовала себя хуже. Девушку отвезли в больницу на скорой помощи, в медучреждении она вскоре умерла.

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    Подозреваемый унес с собой колюще-режущий предмет. Сотрудники нашли его дома у юноши.

    Предварительная версия убийства выглядит так: школьница сказала неосторожную фразу, и нападавший убил ее из-за личной неприязни. Об этом рассказал агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.