Убийство школьницы одноклассниками на Урале раскрыли по горячим следам

Правоохранители быстро раскрыли преступление благодаря бдительным местным жителям, которые передали в органы данные о подозреваемых. В итоге сотрудники уголовного розыска ОП № 15 задержали возможного преступника, который в тот момент сидел на парах в колледже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, подростки дрались трое на трое. В обеих компаниях были молодые люди и девушки. Одна из школьниц получила ножевое ранение в грудь, но ей хватило сил добраться до дома. Сначала она не показывала рану родителям, но ночью почувствовала себя хуже. Девушку отвезли в больницу на скорой помощи, в медучреждении она вскоре умерла.

Суд зарегистрировал дело участкового, убивавшего ради квартир в Петербурге Подробнее

Подозреваемый унес с собой колюще-режущий предмет. Сотрудники нашли его дома у юноши.

Предварительная версия убийства выглядит так: школьница сказала неосторожную фразу, и нападавший убил ее из-за личной неприязни. Об этом рассказал агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.