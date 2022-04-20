Убийство 14-летней давности раскрыли на Урале

В Свердловской области местного жителя признали виновным в убийстве, которое произошло 14 лет назад. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в марте 2008 года. Пьяный мужчина повздорил со случайным прохожим и ранил его в грудь колюще-режущим предметом. Полученное ранение оказалось смертельным. Пострадавший умер на месте.

Среди собранных улик оказался окурок со слюной подозреваемого, а также несколько капель кровь. Их внесли в геномную базу и спустя годы они совпали с генетическим профилем заключенного, который попал за решетку за кражу.