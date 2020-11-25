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    25 ноября 2020, 23:48

    Молодого человека осудили за попытку убийства в Татарстане

    Артур Блянихов

    В Татарстане перед судом предстал 19-летний парень, который попытался убить 14-летнюю девушку. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.

    Следствие установило, что молодой человек познакомился с несовершеннолетней в этом году и вступил с ней в интимную связь. После того, как девушка рассказала ему о возможной беременности он решил ее убить, чтобы скрыть их отношения.

    Парень вывез ее в сельскую местность, избил до потери сознания и закидал ветками, сбросив в овраг. Выжившей девушки помогли местные жители. Следующие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.