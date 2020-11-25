Молодого человека осудили за попытку убийства в Татарстане
В Татарстане перед судом предстал 19-летний парень, который попытался убить 14-летнюю девушку. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.
Следствие установило, что молодой человек познакомился с несовершеннолетней в этом году и вступил с ней в интимную связь. После того, как девушка рассказала ему о возможной беременности он решил ее убить, чтобы скрыть их отношения.
Парень вывез ее в сельскую местность, избил до потери сознания и закидал ветками, сбросив в овраг. Выжившей девушки помогли местные жители. Следующие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.