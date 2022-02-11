Уберечь дом от воров сможет помочь новая умная система

Недавно в Росгвардии прошли учения. По легенде, в один из частных домов забрался вор по имени Василий. Он заметил, что внутри никого нет, и решился на кражу. Соседи ничего не приметили, и казалось, что план удался. Но как только мужчина вскрыл окно — о нем тут же стало известно. Движение засекли специальные датчики. Хозяин дома установил новейшую систему слежения. Стоит только пройти мимо датчика или открыть окно, в Росгвардию сразу поступит сигнал тревоги.

Пока Василий, по легенде учений, пытался украсть технику, на место уже успели прибыть росгвардейцы. Воришка попробовал сбежать, но его поймали. Дальше, если все случится в реальной жизни, работать будет Следственный комитет.

Правоохранители рассказали, чем умная система слежения лучше обычной тревожной кнопки. «В 99% случаев нажатие этой тревожной кнопки происходит уже после того как злоумышленники покинули помещение, когда персонал пришел в себя, вспомнил, что она у них есть, нажимает», — сказал начальник Ступинского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области Иван Давыдов.

О том, как умная система может помочь спастись и от назойливых поклонников, рассказал актер Вадим Андреев. «Несколько лет назад одна дама, такая, не очень здоровая психически, меня прямо преследовала. Мы живем с женой, люди не молодые, чисто даже психологически, надеюсь никаких эксцессов и не будет, но как-то спокойнее жить с этой системой», — поделился артист.

Управлять системой безопасности можно с телефона. Если хозяева дома забыли поставить его на охрану и уехали, то не нужно возвращаться. Уведомления о том, что сработал датчик, тоже приходят на мобильник.