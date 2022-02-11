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    11 февраля 2022, 23:37

    Уберечь дом от воров сможет помочь новая умная система

    В Росгвардии провели учения с новой умной системой защиты от воров

    Елена Силиванова, Ирэна Вороник

    Недавно в Росгвардии прошли учения. По легенде, в один из частных домов забрался вор по имени Василий. Он заметил, что внутри никого нет, и решился на кражу. Соседи ничего не приметили, и казалось, что план удался. Но как только мужчина вскрыл окно — о нем тут же стало известно. Движение засекли специальные датчики. Хозяин дома установил новейшую систему слежения. Стоит только пройти мимо датчика или открыть окно, в Росгвардию сразу поступит сигнал тревоги.

    Уберечь дом от воров сможет помочь новая умная система

    Пока Василий, по легенде учений, пытался украсть технику, на место уже успели прибыть росгвардейцы. Воришка попробовал сбежать, но его поймали. Дальше, если все случится в реальной жизни, работать будет Следственный комитет.

    Правоохранители рассказали, чем умная система слежения лучше обычной тревожной кнопки. «В 99% случаев нажатие этой тревожной кнопки происходит уже после того как злоумышленники покинули помещение, когда персонал пришел в себя, вспомнил, что она у них есть, нажимает», — сказал начальник Ступинского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области Иван Давыдов.

    О том, как умная система может помочь спастись и от назойливых поклонников, рассказал актер Вадим Андреев. «Несколько лет назад одна дама, такая, не очень здоровая психически, меня прямо преследовала. Мы живем с женой, люди не молодые, чисто даже психологически, надеюсь никаких эксцессов и не будет, но как-то спокойнее жить с этой системой», — поделился артист.

    Управлять системой безопасности можно с телефона. Если хозяева дома забыли поставить его на охрану и уехали, то не нужно возвращаться. Уведомления о том, что сработал датчик, тоже приходят на мобильник.