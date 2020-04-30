УАЗ будет продавать автомобили онлайн из-за пандемии

Ульяновский автозавод позаботился о ценителях своей продукции в период разгула коронавируса. Купить внедорожник знаменитой марки можно будет онлайн, чтобы лишний раз не нарушать самоизоляцию и не рисковать здоровьем.

«Бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно», — сообщил сайт предприятия.

Чтобы купить машину дистанционно, нужно будет сначала выбрать необходимый лот из ассортимента, продумать все дополнительные опции и отправить заявку дилеру. Потом дилер перезвонит клиенту, чтобы обсудить все нюансы сделки. Договор покупателю пришлют на электронную почту.

Финальный шаг — оплата по реквизитам. Забрать машину можно будет из специальной продезинфицированной зоны дилерского центра. Есть и другой вариант: дилер пригонит машину по любому адресу за отдельную плату.

Ранее АвтоВАЗ объявил о том, что приостанавливает производство до 18 мая. Все рабочие получат две трети зарплаты за время простоя предприятия. Из-за пандемии коронавируса новые автомобили в России стали дорожать.

Сейчас многие россияне живут в режиме строгой самоизоляции, чтобы не допустить распространения нового вируса. Из дома без особой нужды выходить нельзя, поэтому число онлайн-покупок из-за этого резко возросло. По последним данным, российские медики выявили 106 498 случаев заражения 2019-nCoV.