У застреленного экс-главы дагестанского села остались пятеро детей

По ее словам, в семье убитого все шокированы.

«Он был очень добрый, отзывчивый. Он не оставлял ни одного родственника без внимания. Мы в шоке от того, что такое могло случиться. Я, например, не видела с его стороны плохих поступков», — рассказала Данилкина.

У Капланова остались пятеро детей: четыре девочки и один мальчик.

«Его убили по-зверски, как преступника. А он не был преступником. Никогда бы не подумали, что такое может быть», — сказала Данилкина.

Абакара Капланова застрелили вечером 6 февраля. По версии следствия, причина убийства — «ранее возникшие неприязненные отношения из-за земли» с двумя сотрудниками Росгвардии. Мужчину убили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы. По неподтвержденной информации, в бывшего главу села пустили 36 пуль. После убийства на улицу вышли более 300 местных жителей — родственники и знакомые Капланова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.