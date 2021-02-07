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    07 февраля 2021, 20:09

    У застреленного экс-главы дагестанского села остались пятеро детей

    Алена Макаренко

    Пятеро детей остались у бывшего главы села Новокули в Дагестане Абакара Капланова, которого застрелили в отделении полиции. Информацией поделилась родственница погибшего Рая Данилкина, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    У застреленного экс-главы дагестанского села остались пятеро детей

    По ее словам, в семье убитого все шокированы.

    «Он был очень добрый, отзывчивый. Он не оставлял ни одного родственника без внимания. Мы в шоке от того, что такое могло случиться. Я, например, не видела с его стороны плохих поступков», — рассказала Данилкина.

    У Капланова остались пятеро детей: четыре девочки и один мальчик.

    «Его убили по-зверски, как преступника. А он не был преступником. Никогда бы не подумали, что такое может быть», — сказала Данилкина.

    Абакара Капланова застрелили вечером 6 февраля. По версии следствия, причина убийства — «ранее возникшие неприязненные отношения из-за земли» с двумя сотрудниками Росгвардии. Мужчину убили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы. По неподтвержденной информации, в бывшего главу села пустили 36 пуль. После убийства на улицу вышли более 300 местных жителей — родственники и знакомые Капланова.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.