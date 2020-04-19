У замгубернатора Нижегородской области обнаружили COVID-19

Болезнь у чиновника протекает в легкой форме, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Предполагается, что Носов заразился во время командировки в Москву, где он около трех недель занимался вопросами обеспечения региона медицинским оборудованием, лекарствами и средствами защиты.

В правительстве Нижегородской области подчеркнули, что отказались от командировок за пределы региона, и среди других чиновников признаков заражения не выявлено.

«Мы следуем всем рекомендациям медиков. Работа организована в соответствии с требованиями моего указа о режиме повышенной готовности», — добавил губернатор.

Вспышка коронавируса произошла в одной из психиатрических больниц Архангельска. У сотрудницы учреждения выявили коронавирусную инфекцию. От нее заразились свыше 50 человек. До вспышки во всей области было 39 больных COVID-19.