«У вас будут проблемы»: отец девятилетней студентки МГУ пожаловался на угрозы об отчислении

Девятилетняя девочка поступила на факультет психологии в МГУ. Но преподаватели начали угрожать ей отчислением из-за посещаемости. Об этом заявил отец юной студентки Евгений Тепляков.

По словам мужчины, ребенку необходимо индивидуальное взаимодействие с преподавателями. Но педагоги отказались пойти на встречу. При этом Тепляков не стал озвучивать конкретные имена.

«К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», — сказал он «Ленте.ру».

Мужчина добавил, что преподаватели не хотят, чтобы девочка ушла вперед по программе. Также они отказываются отвечать на вопросы.

«Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — привел позицию педагогов Тепляков.

Он подчеркнул, что в своем официальном ответе факультет заявил, что девятилетнюю студентку никто не будет отчислять.