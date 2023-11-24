Общество 24 ноября 2023, 11:57 У Telegram сбои. Пользователи жалуются на сложности в работе мессенджера Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера Keystone Press Agency / Global Look Press

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В работе мессенджера Telegram днем 24 ноября произошли сбои. О сложностях «360» сообщили несколько пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сбои есть как в работе мессенджера на компьютерах и ноутбуках, так и на смартфонах. Проблемы есть с отправкой сообщений: они сильно зависают и уходят не сразу.

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На телефоне, как обратила внимание одна из пользовательниц, Telegram начал работать при отключении Wi-Fi. Десктопная версия, по словам собеседников «360», периодически то падает, то снова оживает.

Информацию о сбое в работе опубликовал также сервис Downdetector.

Согласно данным сервиса, сбой в работе Telegram зафиксировали в нескольких регионах России. Среди них — Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Воронежская область, Ставрополье, Нижегородская, Свердловская, Московская и Новосибирская области, Татарстан, Волгоградская, Челябинская, Ярославская и Самарская области, Северная Осетия, Башкирия и Чечня.