У сотрудников телеканала «360» продолжают искать антитела к COVID-19

Это уже второе массовое исследование на антитела среди новостийщиков. В общей сложности в нем участвовали более 100 человек.

56 сотрудников телеканала, среди которых корреспонденты, операторы, водители и руководители подразделений, сдали кровь на выявление антител к COVID-19. Лаборатория развернулась в одном из кабинетов на Зубовском бульваре, 4.

«Для тестирования выбирали людей без каких-либо регалий и всего остального», — отметила руководитель оперштаба телеканала «360» Татьяна Занина.

Ранее, скрининг на антитела к SARS-CoV-2 прошли 50 работников телеканала. Результаты отрицательные. Однако исследования для обнаружения так называемого коллективного иммунитета, проходят в несколько этапов. Сегодня состоялся второй.

«Мы сегодня тестируем тех людей, которые не прошли тестирование в прошлый раз. Это нам нужно для того, чтобы понять, есть ли люди, которые переболели данным заболеванием, и могут ли они спокойно выходить на работу, не являясь источником заражения», — рассказала представительница российско-китайской группы по предотвращению распространения COVID-19 Русудан Мамардашвили.

Результаты тестов лаборанты получают в день тестирования. После информация оперативно передается руководителям предприятий.

И даже один положительный результат становится причиной для третьего этапа исследований. Работники лаборатории выезжают на дом к тем, у кого обнаружат антитела к коронавирусу, и снова берут анализ.

«Через какое-то время, 7-14 дней, мы организуем эти выезды на дом: забор крови и исследование материала. Цель — получить наиболее полный и точный ответ по развитию заболевания», — добавила представитель российско-китайской группы по предотвращению распространения COVID-19 Русудан Мамардашвили.

Важно, что само тестирование проходит по китайской технологии, которая у вирусологов считается эффективной. При этом сотрудники телеканала за исследование не платят. Оно проходит в рамках частного гранта генерального директора Ассоциации «Силквей ралли» Булата Янборисова.

«Нами достигнуты реальные результаты в рамках передачи китайской технологии. В настоящее время в рамках проекта „Частный грант Янборисова Б. А.“ организовано проведение наблюдательных исследований, которые носят аналитический, научно-исследовательский характер на основе китайской и российской технологий», — объяснил генеральный директор Ассоциации «Силквей ралли».

Отметим, телеканал «360» сотрудничает с Ассоциацией и является информационным партнером Международного ралли «Шелковый путь» многие годы.

«Мы всегда заявляли, что ралли „Шелковый путь“ больше чем гонка — это транснациональная интеграционная система», — подытожил Булат Янборисов.